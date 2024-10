Imola, Ex Macello: dopo il crollo un piano per metterlo in sicurezza

«Gli ultimi interventi di manutenzione risalgono ad agosto e al momento sono in corso accertamenti incrociati da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici della proprietà che dovranno stendere un piano di interventi sostanziali per mettere in sicurezza l’immobile».

Così il Comune sull’ex Macello, l’immobile in disuso da anni tra via Galeati e via Selice dopo il crollo del solaio interno avvenuto domenica. La riqualificazione dell’edificio (un tempo comunale ma poi venduto alla famiglia Poletti) rientra in un progetto più ampio per il restyling delle ex cantine vinicole Poletti. «Per le opere di urbanizzazione è stato presentato il permesso di costruire il 9 agosto e la documentazione è stata integrata il 25 settembre su richiesta della Conferenza dei Servizi – fa sapere il Comune –. Nel frattempo la direzione lavori sta aggiornando il progetto degli immobili in rapporto con l’impresa costruttrice».