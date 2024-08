Imola, ex bar Colonne, Panieri: “Bando tra fine agosto e inizio settembre”

In piazza Matteotti non c’è due senza tre... e il quarto (forse) vien da sé. Dopo l’ex Dulcis, oggi ControCorrente, riaperto ad aprile grazie alla famiglia Ceroni, e l’ex Bacchilega, assegnato al pasticcere Sebastiano Caridi, entrambi nei locali di proprietà del Comune, in autunno aprirà anche “Semplice” sotto il portico di palazzo Sersanti nei spazi dell’ex Forum Cornelii. Il nuovo progetto gastronomico del Ristorante San Domenico, all’interno dell’immobile di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, è portato avanti dallo chef stellato Max Mascia, il sommelier Francesco Cioria e il maître Giacomo Marcattili, insieme all’assicuratore Davide Camanzi. «Alla fine del 2024 piazza Matteotti avrà un nuovo volto, anche grazie a loro» ha fatto sapere il sindaco Marco Panieri.

