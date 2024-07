Imola, ex autoparco, si chiude a settembre: la conferenza dei servizi in corso

Che fine ha fatto il progetto per l’ex autoparco? Non se ne parla da mesi, da quando cioè a gennaio scorso il Comune ha sottoscritto con il colosso Aprc investe (che era venuto a Imola per la prima volta già nel 2021), insieme a Città metropolitana di Bologna, sindacati, Tavolo delle organizzazioni imprenditoriali, l’intesa sulla “buona occupazione”, in cui si manifestava «la comune volontà di impegnarsi per favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro oltre che di salute e sicurezza».

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola