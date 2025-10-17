Imola, estetista abusiva in un garage della casa Acer: rischia oltre 30mila euro di multa VIDEO

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Bologna hanno scoperto un’estetista abusiva completamente sconosciuta al fisco attiva a Imola.

L’attività è scaturita da una segnalazione pervenuta dalla Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese ed è stata individuata una donna italiana che esercitava abusivamente l’attività di estetista all’interno di un garage adibito a studio professionale, peraltro concesso in locazione dall’Acer (Azienda Casa Emilia Romagna). Nello specifico, i finanzieri imolesi, hanno provveduto alla ricerca e al recupero della documentazione extracontabile, comprovante l’ammontare dei ricavi nascosti al fisco, scoprendo altresì circa 2.400 strumenti da lavoro, quali

lime, spugne, smalti, dual form “MIDA”, french pad, totalmente privi di attestazione qualitativa in termini di sicurezza per la salute e quindi sottoposti a sequestro amministrativo. Le violazioni riscontrate, nel complesso, prevedono l’irrogazione di sanzioni amministrative da 2.048 a 31.763 euro, alle quali si aggiungeranno quelle connesse ai profili fiscali.