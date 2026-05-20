Imola, esposto urgente del candidato Ezio Roi sul taglio dei pini in via Montanara per indagare e sospendere le operazioni

Sui 27 pini che Area blu abbatterà per conto del Comune, fino a sabato, è già partito un esposto. Ne è promotore il candidato sindaco della lista Noi per Imola Ezio Roi. Il cantiere per la nuova pista ciclabile si trasforma in un caso politico e ambientale alla vigilia del voto per l’elezione del niovo sindaco di Imola. Ieri, 19 maggio, Ezio Roi ha depositato un esposto urgente ai Carabinieri Forestali per bloccare l’abbattimento di 27 pini (molti dei quali già segati) cinquantennali tra via Montanara e viale D’Agostino. «Il taglio, iniziato il 18 maggio, sta avvenendo in pieno picco riproduttivo dell’avifauna» sottolinea Roi denunciando «la palese violazione dei Criteri ambientali minimi legati al Codice degli appalti, che vietano gli abbattimenti da marzo ad agosto». Nell’esposto si ipotizzano infrazioni a diverse normative : «Direttiva Europea “Uccelli” e L. 157/1992: civieto esplicito di distruggere intenzionalmente nidi e uova.; Codice Penale (Artt. 544-bis e 544-ter): rischio di reati per uccisione e maltrattamento di animali (morte di pulli); norme paesaggistiche: potenziale violazione dei vincoli per i viali alberati storici». L’esposto chiede la sospensione immediata dei lavori e il sequestro preventivo del cantiere per accertare eventuali danni già arrecati all’ecosistema. Roi sollecita inoltre l’identificazione formale dell’intera filiera decisionale indicando l’ente appaltante, il direttore dei lavori e la ditta esecutrice chiedendo di accertare se vi siano gli estremi di reato penale.