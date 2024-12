Imola, esplosione in un appartamento in via Gioberti, un ferito lieve e danni a tre abitazioni

È di un ferito lieve portato in ospedale per accertamenti e di “almeno tre appartamenti che hanno subito danni strutturali, oltre alle parti comuni”, oltre alla rottura di vetri, infissi e alcune porte e finestre, il bilancio dell’esplosione avvenuta questa mattina, probabilmente a causa di una fuga di gas, al terzo piano di un condominio di via Gioberti ad Imola. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del fuoco, oltre a Polizia locale, Carabinieri, Polizia, Protezione civile e personale tecnico del Comune.

Commentando l’accaduto, il sindaco Marco Panieri spiega che “i materiali caduti sulla strada hanno danneggiato le auto parcheggiate”, anche se, fortunatamente, “nessun’altra persona è stata coinvolta”. A seguito dell’esplosione, aggiunge poi il primo cittadino, “è stata subito evacuata in via precauzionale la scuola primaria ‘Campanella’”, che si trova nelle vicinanze.

Ora, dettaglia Panieri, “sono in corso approfondite verifiche sull’edificio e sulle cause dello scoppio, le sei famiglie coinvolte sono state temporaneamente evacuate e sarà emanata, cautelativamente, un’inagibilità temporanea per tutto l’edificio fino al termine degli accertamenti, in particolare quelli relativi alla struttura, all’impianto elettrico e a quello del gas”.