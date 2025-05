Imola, esami gratuiti in piazza contro il tumore al seno

Una giornata dedicata alla prevenzione e alla salute femminile si terrà domenica 11 maggio, a partire dalle 9.30, in Piazza Giacomo Matteotti, dove farà tappa la clinica mobile del progetto “Salute in Comune”. L’iniziativa, promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Imola, offrirà mammografie ed ecografie gratuite alle donne residenti a Imola di età compresa tra i 18 e i 44 anni, che si saranno precedentemente prenotate. Il progetto “Salute in Comune”, nato nel luglio 2023, nasce dalla volontà di colmare il vuoto diagnostico che colpisce le donne più giovani, che non rientrano ancora nei programmi di screening gratuiti del Servizio sanitario nazionale. Grazie alla collaborazione con aziende locali, medici volontari e professionisti del settore, la clinica mobile propone visite senologiche e diagnosi di secondo livello a chi non ha ancora accesso gratuito al servizio pubblico. L’iniziativa è anche frutto di un’importante sinergia tra il mondo imprenditoriale e quello della sanità: numerose aziende e attività commerciali del territorio hanno infatti deciso di “sponsorizzare” la prevenzione, promuovendo e sostenendo attivamente il progetto. “Salute in Comune” ha contattato quasi mezzo milione di donne e attività economiche a livello nazionale, raccogliendo grande adesione anche da parte delle istituzioni locali.

L’obiettivo è avvicinare la prevenzione al quotidiano e far sì che nessuna donna rimanga esclusa dai controlli fondamentali per la diagnosi precoce del tumore al seno.