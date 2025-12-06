Imola, entro l’estate 2026 le pensiline fotovoltaiche nei parcheggi di via Aspromonte e via Ca’ di Guzzo

Il progetto delle pensiline fotovoltaiche nei parcheggi di via Aspromonte e via Ca’ di Guzzo entra ufficialmente nella fase operativa. Dopo la pubblicazione del bando da parte di Area Blu e la procedura di selezione avviata nelle scorse settimane, è stata completata l’aggiudicazione: la concessione è stata assegnata alla società Bryo S.p.A.

L’affidamento riguarda la progettazione, realizzazione e gestione – a totale carico dell’aggiudicatario – delle pensiline fotovoltaiche per un periodo di vent’anni, al termine del quale le strutture passeranno gratuitamente in proprietà al Comune. Il canone annuo fissato in sede di gara è pari a 3.150 euro.

Gli impianti, di potenza ciascuno inferiore a 500 kWp e con una potenza complessiva di 700kWp saranno progettati per integrarsi nel contesto urbano, garantendo ombra, smenergia rinnovabile, sicurezza e qualità estetica. Per il parcheggio di via Aspromonte è previsto il ridisegno complessivo della disposizione dei posti auto e la garanzia di accesso va alla torre di telefonia mobile. Nel parcheggio di via Ca’ di Guzzo, il progetto dovrà includere il reimpianto arboreo di due nuovi alberi per ogni esemplare eventualmente rimosso, dotati di impianto d’irrigazione e appartenenti a specie di medio fusto. Saranno inoltre implementate soluzioni tecniche innovative per ottimizzare la produzione energetica, con particolare attenzione all’illuminazione sotto pensilina e alla possibilità di favorire, in prospettiva, forme di autoconsumo collettivo ed energia condivisa attraverso comunità energetiche.

Una volta conclusi gli adempimenti amministrativi, il cronoprogramma dei lavori prevede la consegna dell’impianto nell’estate 2026.