Imola, entro l’anno nascerà il nuovo museo Bertozzi & Casoni a Palazzo Tozzoni VIDEO

A quarantacinque anni dalla sua prima apertura al pubblico, il Palazzo Tozzoni di Imola si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, in barba a ogni idea di museo polveroso e statico. Entro l’anno, infatti, l’antica dimora della famiglia Tozzoni, oltre a continuare a svolgere la sua funzione di casa-museo che racconta ai visitatori la storia del nobile casato imolese, diventerà la sede del nuovo museo Bertozzi & Casoni, ospitando in maniera permanente una importantissima selezione di una trentina di lavori del duo imolese concessi al Comune di Imola grazie a un accordo di comodato gratuito a lungo termine con la stessa società artistica, rappresentata da Giampaolo Bertozzi e Claudia Pedrini.

Il progetto museografico è del direttore dei Musei stessi Diego Galizzi che ha dato corpo alla condivisa necessità di continuare a far dialogare i due mondi, quello della dimora storica e l’arte contemporanea dei due ceramisti, anche dopo la chiusura della grande mostra “Tranche de vie” che Imola Musei ha dedicato a Bertozzi & Casoni tra 2023 e 2024.

«Quello che presentiamo oggi - affermano il sindaco di Imola Marco Panieri e l’assessore alla Cultura Giacomo Gambi - rappresenta un progetto ambizioso che coniuga la tutela della memoria collettiva con una forte spinta alla valorizzazione delle eccellenze locali. Bertozzi & Casoni nasce a Imola nel 1980, quasi in parallelo con l’apertura al pubblico di Palazzo Tozzoni: una coincidenza significativa che oggi si traduce in una nuova opportunità di crescita culturale per la città. Imola è una città che della ceramica si è nutrita storicamente e si nutre tutt’oggi, facendo di questo materiale un protagonista nobile dello sviluppo in tutte le sue valenze, da quelle industriali a quelle artistiche. In questo contesto, prende forma un nuovo polo culturale capace non solo di arricchire l’offerta artistica, ma anche di rafforzare l’attrattività di Imola come destinazione turistica».

Domani il servizio sul Corriere Romagna.