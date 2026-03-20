Imola, Elis apre un nuovo stabilimento: investimento da 10 milioni, oltre 50 nuovi posti di lavoro

Un grande gruppo internazionale investe nel territorio imolese. Elis, società specializzata nei servizi tessili, costruirà un nuovo stabilimento della zona industriale. L’investimento complessivo previsto sarà superiore ai 10 milioni di euro e include l’assunzione, a regime, di circa 50 persone, per una capacità stimata superiore ai 100.000 abiti trattati, con una previsione di oltre 50 nuove assunzioni a regime. Il progetto è stato presentato al termine di un iter pre-autorizzativo lungo circa un anno. I lavori dovrebbero iniziare alla fine di quest’anno con avvio dell’attività produttiva verso la fine del 2027. Elis è dotata di diverse certificazioni Sustainability Rating e di certificazione per la parità di genere, elementi che qualificano ulteriormente l’investimento in termini di responsabilità sociale e ambientale, spiega il Comune. “L’arrivo di un gruppo internazionale come Elis nella nostra zona industriale è un segnale forte di fiducia verso il territorio. Si tratta di un investimento significativo, che porterà nuova occupazione e rafforzerà il profilo industriale della città”, sottolinea il sindaco Marco Panieri. “Imola continua a dimostrare di essere una realtà solida, competitiva e capace di attrarre imprese che guardano al futuro. Questo investimento segna un ulteriore elemento dopo anni di altri importanti nuovi insediamenti avvenuti nel territorio, per centinaia di nuovi posti di lavoro, oltre alla crescita delle realtà già presenti”, aggiunge Panieri.

“Le oltre 50 nuove assunzioni previste e l’attenzione alla sostenibilità e alla parità di genere rendono questo progetto pienamente coerente con la nostra idea di sviluppo: crescita economica, qualità del lavoro e responsabilità ambientale. Continuiamo a costruire le condizioni perché Imola sia un territorio dove investire conviene”, spiega Pierangelo Raffini, assessore allo Sviluppo economico.

“L’apertura del nuovo stabilimento di Imola è un tassello fondamentale nella strategia di potenziamento della nostra capacità produttiva in Italia. Abbiamo trovato un’amministrazione preparata e collaborativa, che ci ha supportato con competenza in tutte le fasi preliminari”, riconosce Nicola Locatelli, direttore operativo Elis per l’area Nord Est. “Siamo convinti che il nostro progetto porterà benefici in termini di qualità, innovazione e prossimità sia al territorio, sia ai nostri collaboratori, sia ai molti clienti che continuano a dimostrarci la loro fiducia”, conclude Locatelli.