Imola elezioni, l’assessora all’autodromo Elena Penazzi non si ricandida alle amministrative

L’assessora al turismo e all’autodromo Elena Penazzi, che era entrata in politica aderendo alla lista civica del sindaco Imola Corre cinque anni fa, non si ricandida. Lo ha fatto sapere attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram: «Sostengo convintamente la lista civica del sindaco Panieri ma non mi candido alle prossime elezioni - ha scritto Penazzi -. Ci ho pensato tanto e alla fine ho scelto: non mi candido alle prossime amministrative. Sono stati anni intensi, veri. E sì sono anche molto orgogliosa di quello che abbiamo fatto. Insieme al sindaco e a Formula Imola abbiamo portato all’autodromo una visione diversa: più sostenibile, più inclusiva, più aperta. Questo sarà un patrimonio importante per le nuove generazioni. Io però non vengo dalla politica, ho un lavoro impegnativo e due figli. La vita dell’amministrazione comunale è complessa . Tenere insieme tutto non è stato sempre facile e per cinque anni e mezzo ho cercato di fare ogni cosa al meglio delle mie possibilità».

Fa sapere comunque che non si allontanerà troppo e forse per lei è pronta una nuova collaborazione: «Una cosa è certa: il mondo dell’Autodromo per me resta casa, da sempre e per sempre. Per questo continuerò a viverlo. In modo diverso, su quello che so fare meglio: progetti, relazioni, marketing, sviluppo».

Poi conclude rivolgendosi alle nuove generazioni di imolesi che in questi anni la giunta ha cercati di coinvolgere in molte azioni dedicate al motorsport: «Ai più giovani voglio dire una cosa semplice: se in questi anni avete partecipato ai progetti ed eventi che abbiamo proposto, se vi siete sentiti parte di qualcosa, adesso tocca a voi. Mettetevi in gioco, portate idee nuove. Anche dentro una lista civica. Il futuro di Imola e del nostro Autodromo lo dovete costruire voi ragazze e ragazzi».

Il sindaco Panieri la ringrazia con questo messaggio: «Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Elena Penazzi per il lavoro svolto in questi anni. Il suo è stato un contributo importante, che ha accompagnato una fase di crescita significativa per l’Autodromo, per le sue relazioni e per i progetti strategici che abbiamo avviato e che intendiamo proseguire. Sono stati cinque anni intensi, nei quali, anche grazie al suo impegno, abbiamo consolidato risultati rilevanti e posto basi solide per il futuro. Il lavoro sull’Autodromo, in particolare, rappresenta uno degli ambiti in cui si è registrata una crescita evidente, dentro una visione più ampia di sviluppo della città. La sua esperienza, maturata anche all’interno del percorso civico di Imola Corre, resta un valore che ha contribuito a rafforzare un progetto che oggi continua, si evolve e guarda avanti con nuove energie e prossime novità.

Colgo l’occasione per estendere il ringraziamento anche agli assessori tutti: il lavoro di squadra è stato determinante per i risultati raggiunti. A Elena va il nostro grazie per il contributo dato alla città e per quanto costruito insieme».