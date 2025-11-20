Imola, Electro System: spiraglio nel confronto

Spazi di dialogo nella delicata vertenza Electro System. La proprietà si dice disponibile a prendere in considerazione alcune proposte dei sindacati, che da parte loro ribadiscono che il punto di partenza è la permanenza dell’azienda nel territorio imolese. Venerdì l’assemblea dei lavoratori, in tempi brevi le risposte dell’azienda.

è l’esito del tavolo di confronto convocato ieri dall’Amministrazione comunale, con la partecipazione delle sigle sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, dell’amministratore delegato della nuova proprietà e di un delegato di Confapi. L’incontro, che in alcuni momenti ha registrato toni particolarmente accesi, ha comunque permesso di aprire un primo spazio di dialogo. La proprietà ha manifestato la disponibilità a prendere in considerazione una serie di proposte che le organizzazioni sindacali formalizzeranno nei prossimi giorni, con l’intento di garantire la difesa dell’occupazione e la tutela del personale.

In modo chiaro e condiviso, è stato confermato che la condizione imprescindibile per qualsiasi percorso negoziale è la permanenza dell’azienda nel territorio imolese.

Il mantenimento del presidio produttivo locale costituisce infatti il punto di partenza e la precondizione per costruire un confronto credibile e orientato al futuro.

Le organizzazioni sindacali convocheranno per la mattinata di venerdì un’assemblea con l’intero organico di Electro System. In quell’occasione verranno definite le richieste che costituiranno la base del confronto con la società e che saranno trasmesse ufficialmente alla proprietà nel corso della stessa giornata.

La direzione aziendale ha assicurato che fornirà una risposta in tempi molto rapidi, lasciando spazio alla possibilità di proseguire il percorso di discussione.

L’Amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro, ha confermato la massima disponibilità ad ospitare un nuovo incontro presso il Municipio, con l’obiettivo di arrivare a un’intesa concreta e condivisa, in grado di garantire la permanenza dell’azienda a Imola e una prospettiva occupazionale solida per lavoratrici e lavoratori.