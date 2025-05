Imola, edizione straordinaria per il pubblico: record di oltre 240mila appassionati a seguire prove e corsa e centomila in centro

«Quella che si è appena conclusa è stata un’edizione straordinaria del Gran Premio di Formula 1 a Imola: oltre ogni aspettativa nei numeri, nella partecipazione, nell’entusiasmo. Più di 240.000 persone in autodromo e oltre 100.000 presenze nel centro storico durante le tre serate dell’Imola Fan City Experience. Un risultato che conferma quanto questo evento sia amato, apprezzato e unico al mondo, per la sua capacità di unire sport, cultura, enogastronomia e territorio.

È stata una prova organizzativa di altissimo livello, possibile grazie al lavoro corale di un’intera comunità: istituzioni, forze dell’ordine, volontari, associazioni, operatori economici e partner pubblici e privati. Abbiamo mostrato l’anima autentica di Imola e della Motor Valley, offrendo un’esperienza immersiva che ha saputo coniugare passione sportiva e promozione delle eccellenze italiane.

Ora, alla luce di questo successo, abbiamo tutti – come sistema – una responsabilità: garantire continuità e futuro a questo Gran Premio. Il territorio ha dimostrato di esserci, gli investimenti ci sono e continueranno (anche sulle infrastrutture), le risorse per il 2026 sono pronte. Non possiamo disperdere un indotto di oltre 300 milioni di euro e una visibilità internazionale così rilevante per il Made in Italy. Imola è uno strumento per il sistema Paese, per far emergere l’Italia delle eccellenze. È il momento di continuare insieme, con determinazione e unità. Voglio rivolgere un appello a tutti gli appassionati e ai tifosi presenti e non: che alzino la loro voce e si facciano sentire per difendere questo Gran Premio, così straordinariamente amato ed emozionante per tutti.»

Andrea Abodi ( Ministro per lo Sport e Giovani ) : “ L’incremento dell’affluenza del pubblico a Imola rispetto allo scorso anno rappresenta un risultato estremamente significativo, frutto di un efficace lavoro di squadra che testimonia la capacità organizzativa del sistema-Italia. Un esempio concreto di come il nostro Paese sappia esprimere eccellenza anche nell’ambito dei grandi eventi sportivi internazionali, confermando ancora una volta il valore del Made in Italy”.

Tullio del Sette ( Commissario Straordinario ACI ): “I numeri parlano chiaro: questo Gran Premio si è dimostrato un eccellente successo di pubblico, che conferma l’intensità dell’impegno, la qualità delle professionalità ACI e l’importanza del lavoro di squadra con tutti i soggetti coinvolti. Un ringraziamento sincero, a quanti hanno contribuito a questo straordinario risultato e alle decine di migliaia di tifosi e appassionati accorsi a Imola, da tutto il mondo”.