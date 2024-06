Imola, ecco Rocca Cinema, presentato il calendario 2024

Torna da martedì prossimo Rocca Cinema Imola: è START Cinema, in collaborazione con il Comune di Imola, a presentare il programma dell’undicesima stagione estiva, che si terrà all’interno del cortile della Rocca Sforzesca, da martedì 25 giugno a sabato 31 agosto 2024: durante le 67 serate, con film diversi quasi ogni sera, su schermo gigante in qualità 4k.

“Rocca Cinema Imola costituisce, per noi, un’importante proposta culturale caratterizzata da una scelta molto rappresentativa della recente produzione cinematografica che vogliamo mettere a disposizione sia degli imolesi che rimangono in città sia di turisti che vi soggiornano, consapevoli della magia del cinema e degli spettacoli estivi sotto le stelle, nella suggestiva cornice della Rocca. Una cornice che abbiamo voluto mantenere come sede del cinema anche durante il cantiere in corso, per continuare a viverla” spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Imola, Giacomo Gambi. Infatti il cantiere allestito per i lavori di recupero e manutenzione straordinaria della Rocca comporta per il pubblico solo il cambio di ingresso. Non si entrerà più da quello principale, varcato il ponte in legno, ma da quello laterale, da cui si accede all’Accademia Pianistica, sul fianco della Rocca che guarda viale Saffi, poco prima della vecchia portineria del Lolli.

ROCCA CINEMA IMOLA 2024

GIUGNO ore 21.30

25 martedì Hit Man - Killer per caso di Richard Linklater – Anteprima Nazionale

26 mercoledì Gloria! Di Margherita Vicario - introdotto dalla sceneggiatrice Anita Rivaroli e l'interprete Carlotta Gamba

27 giovedì Cattiverie a domicilio di Thea Sharrock

28 venerdì C'è ancora domani di Paola Cortellesi

29 sabato Un mondo a parte di Riccardo Milani

30 domenica Confidenza di Daniele Lucchetti

LUGLIO ore 21.30

1 lunedì RIPOSO

2 martedì L'arte della gioia - prima parte di Valeria Golino

3 mercoledì The Holdovers - Lezioni di vita di Alexander Payne

4 giovedì Back to black di Sam Taylor-Johnson

5 venerdì Miriam e lo spirito di mezzanotte di Enzo d’Alò – introdotto dal Maestro Enzo d’Alò e dalla produttrice Maricla Affatato

6 sabato Oppenheimer di Christopher Nolan

7 domenica Dieci minuti di Maria Sole Tognazzi

8 lunedì L'arte della gioia - seconda parte di Valeria Golino

9 martedì L'ultima volta che siamo stati bambini di Claudio Bisio

10 mercoledì Race for glory di Stefano Mordini

11 giovedì Enea di Pietro Castellito

12 venerdì Cento domeniche di Antonio Albanese

13 sabato C'è ancora domani di Paola Cortellesi

14 domenica Wonder the white bird di Marc Forster

15 lunedì Perfect days di Wim Wenders

16 martedì Un mondo a parte di Riccardo Milani

17 mercoledì Caracas di Marco D’Amore

18 giovedì Inside Out 2 di Kelsey Mann

19 venerdì Povere creature! di Yorgos Lanthimos

20 sabato Hit Man di Richard Linklater

21 domenica Anatomia di una caduta di Justine Triet

22 lunedì Tatami - Una donna in lotta per la libertà di Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi

23 martedì Palazzina LAF di Michele Riondino

24 mercoledì Confidenza di Daniele Lucchetti

25 giovedì Past Lives di Celine Song

26 venerdì Sala Professori di Ýlker Çatak

27 sabato Cattiverie a domicilio di Thea Sharrock

28 domenica La zona d'interesse di Jonathan Glazer

29 lunedì The Holdovers - Lezioni di vita di di Alexander Payne

30 martedì Perfect days di Wim Wenders

31 mercoledì Foglie al vento di Aki Kaurismäki

Dal 1° agosto le proiezioni inizieranno alle 21