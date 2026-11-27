“Il Programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico illustrato in Regione Emilia-Romagna segna un passaggio concreto e necessario per passare dalla logica dell’emergenza a una prevenzione strutturale”. E “per Imola e per tutto il Circondario, che hanno conosciuto sulla propria pelle la durezza degli eventi estremi, vedere finalmente messi in fila priorità, risorse e tempi di attuazione rappresenta un segnale di serietà istituzionale e di lavoro comune tra Governo, Regione, struttura commissariale, Autorità di bacino e enti locali”.

A dirlo è il sindaco di Imola, e presidente del Circondario imolese, Marco Panieri. Sul fronte imolese, sottolinea Panieri, “il piano affronta nodi decisivi sia sul Santerno, sia sul reticolo legato al Sillaro: parliamo dell’adeguamento delle opere di difesa idraulica dell’abitato di Imola per 3,6 milioni di euro, della realizzazione della cassa di laminazione a monte dell’autostrada A14 per 47,9 milioni e dell’adeguamento delle opere di contenimento lungo il canale Correcchio, in collaborazione con la Bonifica Renana, per 11,2 milioni, oltre agli interventi sul tratto tra Castel Guelfo e Sesto Imolese”. Queste, afferma, “sono opere fondamentali per proteggere case, imprese, infrastrutture e aree produttive”, e anche se “sappiamo bene che nessun intervento, da solo, azzera il rischio, costruire opere attese, anticipare la progettazione per arrivare pronti alle gare e dare continuità finanziaria fino al 2032 e oltre è la strada giusta”. Da parte sua, Panieri assicura che “come Circondario e come Comune continueremo a seguire ogni passaggio con attenzione, collaborando con la Regione e con tutti i soggetti coinvolti affinché gli impegni presi si trasformino in cantieri e in maggiore sicurezza per i cittadini”.