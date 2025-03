Imola, ecco il Centro Olivetti per innovazione e cybersecurity

La struttura conserva la vocazione alla ricerca e allo studio, ma tutto cambia. Quello che fu lo Zoo acquario imolese per oltre vent’anni, grazie alla passione di Alberto Tassinari, diventa il nuovo Centro Adriano Olivetti per l’innovazione e la formazione. Un nuovo spazio, finanziato confondi Pnrr, dedicato alla formazione tecnica avanzata e alla ricerca nel campo della cybersecurity che ha inaugurato ieri alla presenza delle autorità cittadine, del vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, del presidente dell’ITS Academy Adriano Olivetti Gaudenzio Garavini, del professor Paolo Atzeni, rappresentante dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e del prof Michele Colajanni, docente Unibo e referente Cybersecurity dell’Its Academy Olivetti. A portare una prospettiva internazionale, l’intervento online di Kelvin Coleman, esperto di cybersecurity per le presidenze Bush Jr e Obama. L’inaugurazione è stata anche l’occasione per sottolineare il ruolo di Imola come hub di riferimento regionale per l’innovazione e la formazione, con un focus particolare sulle nuove sfide della sicurezza digitale.

Oggi è previsto il primo appuntamento dalle 10 alle 13: il convegno “L’evoluzione della cybersecurity: la quantum cryptography”, un momento di approfondimento su una delle tecnologie emergenti cruciali per la sicurezza informatica.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Nuovo Circondario Imolese, la Città di Imola e l’Its Academy Adriano Olivetti, vedrà la partecipazione di esperti e studiosi del settore, che analizzeranno le potenzialità e le implicazioni della crittografia quantistica per il futuro della cybersecurity.