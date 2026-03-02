Imola, ecco 117 nuove alberature, completata la messa a dimora

A Imola “sono stati completati gli interventi di messa a dimora delle 117 nuove alberature nelle aree verdi comunali e negli assi stradali a ripristino di alberature abbattute”. Lo annuncia il Comune, spiegando che “grazie a questi lavori, iniziati a dicembre, sono presenti nuovi esemplari principalmente lungo i viali stradali, nel Parco delle Acque Minerali, nel Parco dell’Osservanza e in altri parchi pubblici cittadini” e ricordando che l’intervento “si inserisce in un più ampio piano dell’amministrazione che, negli ultimi cinque anni, ha portato alla piantumazione di oltre 7.000 nuovi alberi sul territorio comunale”.

Per quanto riguarda il complesso dell’Osservanza, gli approfondimenti tecnici “hanno permesso di salvare uno dei tre cedri inizialmente destinati all’abbattimento”, mentre dalle ultime verifiche “è emerso che due tigli e altri due esemplari di cedro, ormai completamente secchi, verranno invece abbattuti a causa di un deperimento morfofisiologico irreversibile”. I tigli in sostituzione di quelli abbattuti sono già stati piantati, mentre devono ancora essere messi a dimora i nuovi cedri. Infine, “sarà abbattuto e sostituito anche il tiglio di viale Rivalta, vicino all’incrocio con via Mazzini”.