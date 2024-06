Imola e via Selice a senso unico. Il sindaco: “Avremo una città migliore, serve un po’ di pazienza”

Primi giorni per via Selice a senso unico e il sindaco Marco Panieri si appella alla pazienza degli imolesi. “Da ieri mattina, come già comunicato, Via Selice all’altezza del Ponte Ferrovia è a senso unico in direzione autostrada. Nel senso opposto si consiglia di utilizzare gli assi Via I° Maggio e via Lughese. Da Via Poiano e via Treves, aperte su via Selice, sarà consentita solo la svolta a destra. Sono misure inevitabili per gli importanti e lunghi lavori alla rete di teleriscaldamento Hera e, soprattutto, per quelli di manutenzione e riqualificazione del sottovia ferroviario a cura di RFI. Due enti ai quali siamo riusciti con un lungo lavoro a far fare contestualmente i lavori, riducendo i disagi ai cittadini. So quanto siano impattanti i disagi dovuti ai cantieri, ma la città sta cambiando molto e stiamo realizzando interventi per una quantità di risorse che non si era mai vista (oltre 250 milioni di euro dal 2020 al 2026). Anche la macchina amministrativa è molto affaticata. Spero e credo che questo sforzo condiviso potrà farci trovare, fra qualche mese e fra qualche anno, una città migliore: più sostenibile, più vivibile e più efficiente. Avanti insieme e... un po’ di pazienza...”.