Imola, è nata l’associazione di Protezione Civile “Dozza con te”

A Dozza, dopo un primo periodo embrionale di analisi, sensibilizzazione e strutturazione, ha preso forma ufficialmente la nuova realtà ‘Associazione di Protezione Civile e Solidarietà-Dozza con Te Odv’. L’idea di costituire il sodalizio, nata sulla scia del gradimento del progetto sociale ‘Dozza con Te’ premiato anche al Senato qualche mese fa, prende spunto dalle azioni di sostegno sviluppate a beneficio della collettività durante il periodo pandemico, l’emergenza Ucraina e in occasione dei più recenti eventi alluvionali nella zona. La necessità, infatti, era quella di unire le forze per accrescere competenze e arrivare alla formazione di un nucleo operativo di volontari di protezione civile in grado di intervenire, in modo efficiente, organizzato e coordinato, in varie situazioni emergenziali ed ordinarie sul territorio del Comune e anche in altre aree geografiche del Paese.

I membri del direttivo della neonata associazione sono: Mattia Martelli (presidente), Florica Oprea (vicepresidente), Andrea Spiga (segretario), Ernesto De Vita, Gianni Laurino, Manuela Lunghini e Sabrina Anti (consiglieri).