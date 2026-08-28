Imola, è morta la madre del vescovo Mosciatti

Tutta la Diocesi di Imola in una nota “si stringe al vescovo monsignor Giovanni Mosciatti in questo momento di dolore per la scomparsa della madre Maria Luisa Fuffa, affettuosamente per tutti Marisa, venuta a mancare giovedì 27 agosto all’età di 94 anni. La affidiamo al Signore, accompagnandola e ricordandola nella preghiera. Per chi desiderasse visitare la salma, sarà aperta la camera mortuaria di Imola venerdì 28 agosto dalle ore 16.30 alle ore 18. La sera di venerdì alle ore 21 verrà recitato il santo rosario nella cattedrale di San Cassiano. I funerali si svolgeranno sabato 29 agosto a Matelica, terra di origine della signora Fuffa e del vescovo Mosciatti, nella Concattedrale di Santa Maria Assunta (Corso Vittorio Emanuele) alle ore 16”.