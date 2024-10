Imola e lo spirito ecologico a scuola: portamerenda per gli alunni di prima media

RiusiAMO a Merenda! è il nome del progetto del Comune di Imola realizzato grazie al finanziamento del Bando di Atersir - Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti che prevede la consegna di portamerenda a tutte le classi prime degli istituti secondari di secondo grado del Comune di Imola.

La consegna è avvenuta nei giorni scorsi partendo, in via simbolica per tutte le classi, dalla Scuola Secondaria di primo grado Sante Zennaro, dell’Istituto Comprensivo 5, alla presenza della Dirigente Adele D’Angelo, del vice sindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, dell’Assessora all’Ambiente Elisa Spada e dell’ingegnera Federica Ferri dell’Ufficio Ambiente.

In cosa consiste il progetto

Il progetto prevede la distribuzione di portamerende in PP (polipropilene), riutilizzabili nel tempo per almeno 3 anni, agli alunni delle scuole secondarie di primo grado pubbliche iscritti all’anno scolastico 2023-2024 e a quelli delle classi prime dell’anno scolastico 2024-2025 del Comune di Imola di seguito elencate: Istituto Comprensivo 1, Scuola Pasolini Dall’Onda (via San Vitale n. 43); Istituto Comprensivo 2, Scuola Innocenzo (via Cavour n. 28); Istituto Comprensivo 4, Scuola A.M. Valsalva (via Guicciardini n. 3); Istituto Comprensivo 5, Scuola Sante Zennaro (via Pirandello n. 12); Istituto Comprensivo 6, Scuola Andrea Costa (via Pio IX n. 1); Istituto Comprensivo 7, Scuola Luigi Orsini (via Vivaldi n. 76). In questo modo saranno coinvolti in totale di 2.575 persone, di cui 1.945 alunni iscritti all’anno scolastico 2023-2024 e circa 630 alunni iscritti all’anno scolastico 2024-2024 nelle classi prime.

Obiettivi del progetto

L’obiettivo del progetto è fare prevenzione rispetto alla produzione di rifiuti da prodotti monouso, nel caso delle merende incarti di merendine, pellicola o sacchetti in plastica per alimenti; questa azione si pone in continuità con il progetto RiusiAMO attivato dal Comune di Imola nel 2021 che ha previsto la consegna di borracce in alluminio riciclato alle scuole secondarie di primo grado. Il progetto promuove la crescita culturale collettiva all’interno della scuola dovuta alla conoscenza specifica dell’importanza dei gesti quotidiani che ogni singolo individuo può compiere. Decidere di utilizzare il portamerende a scuola ha una valenza sociale ed ambientale che col tempo può innescare comportamenti virtuosi all’interno dei diversi nuclei familiari e diminuire la produzione di rifiuti di imballaggi plastici a scuola. Questa buona pratica, una volta sperimentata e apprezzata, può poi essere estesa alle attività esterne alla scuola, siano esse sportive o ricreative. Il progetto promuove anche stili di vita sani, stimolando a utilizzare il portamerenda per contenere prodotti freschi o frutta.