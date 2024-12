Imola e la discarica chiusa via Facebook: “Si faccia una commissione”

L’annuncio via Facebook della conferma della chiusura della discarica di Imola, per quanto attesa entro l’anno, dopo cinquant’anni di utilizzo dell’impianto, e almeno dieci anni di polemiche, ricorsi e rilevamenti, ha sorpreso tutti, a cominciare dalle opposizioni consiliari.

Fratelli d’Italia in particolare ora chiede una commissione consigliare ad hoc, chiedendosi come mai non sia stata organizzata prima. «Siamo sicuri che l’impegno preso dall’amministrazione comunale di Imola con i cittadini sia stato mantenuto? - chiede il capogruppo di Fratelli d’Italia Nicolas Vacchi - Perché Panieri ha deciso di annunciare con una discutibile diretta Facebook una comunicazione così importante? Non è passato dal consiglio comunale, ha ignorato la Conferenza dei presidenti, non ha chiesto di convocare la commissione consiliare competente. Il metodo di comunicazione imbarazzante è secondo solamente alla totale incapacità di condividere informazioni e progetti tecnici da parte di questa giunta Pd, ammalata di “annuncite”».