Imola e l’estetista abusiva scoperta nel garage. Acer: “Valutiamo la risoluzione del contratto con l’inquilino”

Estetista abusiva scoperta nel garage Acer a Imola: la segnalazione è partita dalla stessa Acer. “Fare segnalazioni paga e fare rete con le forze dell’ordine porta risultati. Una nostra segnalazione alla Polizia locale, che ha sua volta allertato la Guardia di Finanza, ha infatti permesso di intervenire su di un’attività abusiva messa in piedi in uno dei nostri garage nell’Imolese”, dichiara il presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi in seguito all’operazione della GdF che ha permesso il sequestro di un’attività non consentita di estetica e manicure, completamente sconosciuta al fisco, all’interno di un’autorimessa affittata da un inquilino Acer.

Esprimendo soddisfazione per l’efficacia della rete attivata con le forze dell’ordine, Bertuzzi conclude: “Ringrazio la Polizia locale e la Finanza per l’efficienza del loro operare. Restiamo in attesa dei verbali del sequestro di materiali e delle violazioni riscontrate nel garage del nostro inquilino per valutare quali provvedimenti prendere, a partire dalla risoluzione del contratto”.