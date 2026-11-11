Imola e l’allarme bomba, il sindaco: “Non ci sono criticità, giovedì scuole aperte”

“Ci siamo subito attivati con la Prefettura, il commissariato locale e tutte le Forze dell’ordine: non sono emersi elementi di pericolo, l’allarme è risultato falso e, dopo le verifiche, molte scuole hanno proseguito le attività didattiche, mentre solo alcuni istituti hanno effettuato evacuazioni con uscita anticipata”. Lo fa sapere il sindaco di Imola Marco Panieri, che fa il punto sulla situazione delle scuole imolesi in relazione all’allarme bomba scattato questa mattina a livello nazionale. Al momento, spiega il primo cittadino imolese, “il quadro non presenta criticità, quindi l’apertura delle scuole giovedì è confermata”. In ogni caso, “la situazione continuerà ad essere monitorata e si ricorda che quanto diffuso costituisce il reato di procurato allarme”, sottolinea Panieri, che conclude ringraziando “le Forze dell’ordine, i dirigenti scolastici, i docenti e il personale scolastico per la collaborazione”