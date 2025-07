Per i disagi che si creeranno a residenti e commercianti, a mettere nel mirino il cantiere della Selice all’indomani dell’annuncio e prima degli incontri con i cittadini e le aziende che si svolgeranno solo il 16 luglio prossimo, è Simone Carapia di fratelli d’Italia. «Il sindaco dichiara che si vuole affrontare i problemi stradali in maniera consistente? Innanzitutto, finalmente da Palazzo si sono svegliati e ammettono che esiste un problema strade, visto che fino a ieri hanno sempre negato ed etichettato la questione come polemica politica dell’opposizione - incalza il consigliere di opposizione -. Aggiungiamo che, se l’intervento è relativo alla base della strada questo significa che negli anni non si è fatta un’adeguata manutenzione e questi sono i risultati stop di due mesi con buona pace degli imolesi. La via Selice è sempre congestionata o bloccata in condizioni normali ed è la prima strada di comunicazione tra Imola e l’autostrada, sessanta giorni di chiusura, anche se nei mesi estivi, saranno un delirio per tanti , anche perché non è passato neanche un anno che si erano fatti interventi sul ponte ferroviario sempre sulla stessa via paralizzando l’intera città». Non solo il ponte, ma la stessa Selice era stata riasfaltata proprio nello stesso tratto che a breve chiuderà anche l’anno passato con chiusura per qualche giorno. «La chiusura di una strada, specialmente se a causa di lavori pubblici, può avere un impatto negativo sulle attività commerciali e artigianali situate nelle vicinanze - afferma Carapia -. Per mitigare tali effetti, sono spesso previsti incentivi e agevolazioni fiscali, che possono variare a seconda della durata dei lavori. Ma il sindaco Panieri e l’assessore Raffini mettono già le mani avanti a loro piace più mettere le mani in tasca ai cittadini che elargire con giusta causa per danni arrecati. Pertanto, al di là di chiedere uno sforzo e calma ai cittadini il Comune deve prevedere degli indennizzi: ad esempio, esenzione dalla Tosap, riduzione della tassa sui rifiuti e dell’Imu (nel caso l’immobile sia di proprietà dell’esercente) o contributi per sostenere le attività danneggiate dalla chiusura della strada, come il fondo per le attività economiche chiuse, che prevede aiuti in base ai ricavi e ai compensi dell’attività. Questo sarebbe l’approccio giusto di un’amministrazione che vuole il bene e collaborare con la propria città. Invece da Palazzo vogliono la botte piena e la moglie ubriaca e arrivano sempre in zona Cesarini per comunicare che da domani, causa cantierone, ti chiuderanno in casa o in negozio».