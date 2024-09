Imola e circondario, la situazione più critica nella Bassa a Giardino e in Vallata

Il punto del mattino del sindaco di Imola parla di 25 sfollati in tutto il circondario. Situazione più critica nella notte nelle campagne di Sesto Imolese (il centro del paese si è salvato per un soffio) e Giardino oltre che a Castel Guelfo dove gli allagamenti sono parecchi.

In Vallata a Casalfiumanese la situazione è in evoluzione e come previsto la notte ha portato ulteriori smottamenti e frane. Sulla via Croara si registra una frana in località Calanchetti in cui sta intervenendo il personale comunale, via Valsellustra dopo alcuni interventi nella notte risulta percorribile, sono in corso ulteriori sopralluoghi. Via Maddalena continua a essere chiusa per continuo lavori con la luce del giorno, la frana dopo il ponte di filetto è stata rimossa nella notte per consentire il deflusso dei residenti. Sulle provincisali: via della Renana sp 33 è interrotta da una frana. Per bypassare la frana è necessario scendere o salire da via Casolana comunale (l’impervia salita del Cane) e via della Cima che ieri è stata già provata da sversamenti di terra imponenti per poi essere liberata. Ma i sindaci chiedono massima attenzione in particolare su via Casolana comunale per possibile instabilità di alcuni versanti. La via Montanara sp 610 è attualmente percorribile solo fino al KM 49 dove risulta chiusa fino al confine toscano. La Bordona ora è percorribile, come la Sillaro con alcune criticità per detriti via Gesso ancora chiusa dal Km 11 al 13.