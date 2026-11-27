IMOLA. La Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese è intervenuta questa mattina alle 11.30 in via Montericco, all’altezza del civico 4, in corrispondenza dell’ingresso dell’Ospedale, a seguito di un incidente stradale con coinvolgimento di due pedoni. Una Fiat Tipo, condotta da una donna di 35 anni residente a Imola, stava percorrendo la via in direzione del quartiere Pedagna. Giunta all’altezza dell’attraversamento ciclopedonale, ha investito due pedoni che si trovavano sul percorso pedonale. Sul posto sono intervenuti i sanitari, che hanno soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Imola entrambe le persone coinvolte. L’uomo, Antonio Samuele Sarti, 86 anni, residente a Casalfiumanese, è deceduto nel corso della giornata a causa delle lesioni riportate. La donna coinvolta, di 79 anni, è stata anch’essa trasportata in ospedale. Le sue condizioni, secondo quanto accertato, non presentano elementi di pericolo per la vita. La conducente dell’auto è stata anch’essa soccorsa dai sanitari. Nei suoi confronti è stata formulata l’ipotesi del reato di omicidio stradale. Sono in corso gli accertamenti tecnici e l’attesa degli esiti degli esami tossicologici e alcolemici. La Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese ha provveduto ai rilievi del luogo e alle prime attività investigative per ricostruire la dinamica dell’incidente.