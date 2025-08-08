Imola, due morti sulle strade in pochi giorni, il sindaco Panieri: “Serve senso di responsabilità”

Due morti investiti in pochi giorni: Imola è scossa per quanto sta avvenendo sulle strade. Lunedì mattina è stata investita un anziana che attraversava la strada, morta in ospedale dopo 36 ore di agonia. Nella notte è morto il ciclista investito sabato da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso. Un episodio che, secondo il sindaco Marco Panieri “riguarda tutti noi e ci interroga duramente sul senso di responsabilità che ci deve accompagnare nel nostro vivere insieme e nel rispetto reciproco fra di noi, in particolare quando si è alla guida di un veicolo”. Il sindaco esprime “a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera nostra comunità, il più sentito cordoglio, la vicinanza e la solidarietà” alla famiglia del ciclista investito.