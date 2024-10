Ancora incidenti sulle strade di Imola. Il primo, e più grave, su cui è intervenuta la polizia locale di Imola è successo intorno alle 14 di ieri sulla via Di Vittorio all’intersezione con la via Fanin. Coinvolte due vetture e uno scooter, il conducente del quale, un 36enne imolese è stato portato al Maggiore in codice rosso.

Sulla via Bergullo, sempre nel pomeriggio, si è invece rovesciato un trattore con un carico di uva, ferito il conducente e portato all’ospedale di Imola, non sarebbe grave.