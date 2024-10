Imola, dopo un altro caso sospetto di Dengue si allargano le disinfestazioni

Il Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl di Imola ha segnalato al Comune, mercoledì, un nuovo caso sospetto di febbre Dengue trasmessa dalla zanzara tigre. In attesa che le analisi di laboratorio confermino la presenza del virus, come era accaduto la scorsa settimana nella zona di via Laguna e via Selice, ieri è stata pubblicata l’ordinanza con cui il Comune fissava le disinfestazioni, sia delle larve che degli insetti adulti, in una serie di vie indicate dalla stessa Ausl in seguito all’indagine epidemiologica, che ricostruisce i movimenti della persona che ha accusato i sintomi. L’ordinanza fissava nella prima mattina di ieri i primi interventi, ma la pioggia battente ha fatto rinviare.

Una disinfestazione a tappeto che verrà fatta, qualora il virus fosse confermato, e ieri non lo era ancora, appena smetterà di piovere, considerato che per la tutela della salute pubblica risulta necessario abbassare rapidamente la densità della zanzara tigre nelle zone dove il malato ha soggiornato al fine di ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione della malattia.

Se le disinfestazioni scatteranno finita la pioggia, che nel frattempo ostacola le zanzare lasciando tempo ai laboratori di arrivare all’esito sui campioni di sangue, si tratterà anche in questo caso di interventi adulticidi, larvicidi volti a eliminare i focolai larvali nel raggio di 100 metri in area densamente abitata e per un raggio di 200 metri in aree a scarsa densità abitativa dal luogo dove ha soggiornato il caso di sospetto contagio. In questi casi, come in Selice-Lasie-Lagina, riguarderà sia le tombinature pubbliche che le aree cortilive private.

La zona di intervento, come pubblicato ad albo pretorio, comprende le seguenti aree: viale Amendola dal n. 26 al n. 40 pari; viale Amendola dal n. 93 al n. 123 dispari; via della Milana n. 2; via Baroncini dal n. 1 al n. 7 dispari; via Baroncini dal n. 2 al n. 6 pari; viale Cappuccini n. 1 e 1 A. e ancora: via Righi n. 1, 1A, dispari; -via Righi n. 2, 4 e 4A pari; via Punta dal n. 20 al n. 22R; via Punta dal n. 23I al n. 23P e n. 24A; via Lennon n. 12 e dal n. 15 al n. 19; via Puccini n. 82. Fino poi al quartiere Zolino: via Fornace Gallotti dal n. 1 al n. 43 dispari; viale Amendola dal n. 135 al n. 147; viale Zanotti dal n. 1 al 3A dispari; - viale Zanotti dal n. 2 al 4 pari; via Villa n. 18. Evidenziato che, al fine di garantire la massima efficacia e la certa corretta attuazione dei suddetti interventi, l’esecuzione degli stessi è stata affidata a ditta esperta in materia di disinfestazione e sicurezza ambientale e che è necessaria la collaborazione da parte dei privati per l’accesso alle pertinenze esterne di loro competenza (cortili, piazzali, giardini, ecc.). I trattamenti qualora venga confemata la presenza del virus avverranno alla mattina presto del primo giorno utile e a seguire, durante le due notti successive su suolo pubblico.