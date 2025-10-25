Imola, dopo le nozze, il ricevimento all’autodromo: “Per noi è una seconda casa”

Dopo le nozze, il ricevimento all’autodromo di Imola. Non era mai successo che gli spazi del circuito “Enzo e Dino Ferrari” fossero utilizzati per una festa di nozze: la prima volta è stata sabato scorso, quando Yuri Barbieri e Giulia Giacomelli si sono uniti in matrimonio. Con cerimonia civile celebrata in Comune a Imola poche ore prima e poi sulla terrazza del museo Checco Costa, con l’assessora all’Autodromo Elena Penazzi, c’è stata una riproposizione del rito: “Abbiamo voluto aggiungerla al ricevimento in Autodromo per creare un ricordo speciale per noi e per i nostri ospiti”, raccontano i nuovi coniugi.

Sebbene il Comune abbia previsto la sala Senna per la celebrazione dei riti civili, già utilizzata alcune volte dal 2023, la coppia ha chiesto la disponibilità all’Autodromo per ospitare il ricevimento. “Abbiamo fatto questa richiesta alla direzione dell’Autodromo di Imola, sentendo anche il parere dell’assessora, proprio perché per noi questo luogo è speciale. Ci siamo infatti incontrati grazie alle testate web per cui scriviamo, 1000 Cuori Rossoblu e 1000 Cuori Motori e ci siamo uniti grazie alla passione per il giornalismo e per il motorsport”.

Giulia è di Pistoia, Yuri è cresciuto a Imola dove dal 2012 è anche commissario di percorso. “Attraverso i vari eventi che abbiamo raccontato in autodromo abbiamo imparato a conoscerci ed è nata la nostra storia. Non potevamo scegliere un luogo più rappresentativo di questo, che consideriamo come una seconda casa”. Dopo la riproposizione del rito nella terrazza coperta, cena e festa si sono svolte all’interno dei locali coperti del Museo. “Nonostante sia una location insolita, anche i 120 ospiti hanno apprezzato molto la cornice suggestiva, che custodisce un bel pezzo di storia del motorsport internazionale e di storia e cultura del nostro Paese”, concludono.