Imola, donna trovata morta in casa, da giorni non dava notizie di sé

IMOLA. Nella mattinata di ieri, 26 gennaio, la Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese è intervenuta a Imola presso un’abitazione situata in Via D’Azeglio. L’operazione è scattata a seguito della segnalazione di alcuni vicini di casa, preoccupati per il prolungato silenzio della residente, che non dava notizie di sé da alcuni giorni. La donna viveva sola nell’appartamento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Locale coordinati con i Vigili del Fuoco, i quali hanno provveduto all’apertura della porta d’ingresso per consentire l’accesso ai soccorritori. Una volta all’interno dell’abitazione, il personale sanitario del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso della signora G.I, di 59 anni. Dai primi accertamenti effettuati dalle autorità competenti e dal personale medico intervenuto, la morte è da attribuirsi a cause naturali, verosimilmente dovuta a un malore improvviso che non ha lasciato scampo alla donna. La Polizia Locale ha provveduto agli adempimenti di rito previsti in queste circostanze.