Imola, donati 140 nuovi letti tecnologici per Geriatria e Medicina all’ospedale

La Fondazione Donato-Venturi, presieduta dal dottor Mauro Marocchi, ha donato all’ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola 140 letti tecnologici di ultima generazione, destinati ai reparti dell’area medica e geriatrica. Tra i nuovi dispositivi sono inclusi 4 letti speciali dedicati alle persone con demenza o malattia di Alzheimer, progettati per offrire maggiore sicurezza nei movimenti e ridurre il rischio di cadute. Una prima tranche di 70 letti è già stata installata nel reparto di Geriatria a fine novembre, mentre tra gennaio e febbraio 2026 saranno consegnati ed installati i letti in Medicina interna e in una parte della Medicina di Urgenza. Una donazione del valore di 292 mila euro.