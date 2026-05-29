Imola, domenica torna “Sport al centro”: cinquanta società in vetrina al Parco

Giunta alla sua venticinquesima edizione, “Sport al centro” si svolgerà dalle 10 alle ore 13 e dalle 14.30 alle 18.30 al Parco delle Acque Minerali, coinvolgendo anche lo stadio comunale ‘Romeo Galli’. Sarà una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport con tantissime discipline presentate da una quarantina di società sportive aderenti alla manifestazione e attive in città tutto l’anno. Sarà anche l’occasione per ricordare ancora una volta Domenico Dadina, stimato e indimenticato dipendente comunale che aveva dato la sua vita per lo sport, vera “anima” di questa manifestazione, che non a caso ha per sottotitolo “Dado, una vita per lo sport”. La manifestazione si avvale anche del patrocinio del Comitato Regionale Emilia-Romagna del Coni, della Città metropolitana di Bologna e della Sport Valley dell’Emilia Romagna.