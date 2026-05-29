Imola, domenica torna “Sport al centro”: cinquanta società in vetrina al Parco

Come di consueto la sfilata degli sportivi, accompagnati dalla Banda Musicale Città di Imola, partirà dal centro alle 9.30 da piazza Gramsci con direzione Stadio “Romeo Galli” dove il corteo sarà accolto dalla mascotte Sporty per dare il via ufficialmente alla manifestazione. Per vivere appieno la giornata all’interno del parco, saranno attivi diversi punti ristoro presso il bar Acque Minerali, il Circolo Tennis Cacciari e l’area dell’organizzazione (zona fontana ottagonale). Ogni società metterà a disposizione pedane, strumenti, reti, palloni e istruttori per far provare ai ragazzi e alle ragazze le varie discipline. La manifestazione rappresenta infatti un momento cruciale per le famiglie per far sperimentare ai figli le varie discipline in un momento dell’anno in cui si decide a che campo solare estivo partecipare, e molti sono quelli asfondo sportivo messi in campo in città dalle diverse società, o quale sport praticare a partire dalla fine dell’estate per l’anno successivo. Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito https://visitareimola.it/sportalcentro/