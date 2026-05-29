Imola, domenica torna “Sport al centro”: cinquanta società in vetrina al Parco

Imola
  • 29 maggio 2026
La parata di una delle ultime edizioni (foto mmph)
La parata di una delle ultime edizioni (foto mmph)

Tutto è pronto per la festa dello sport annuale più attesa in città. Domenica prossima 31 maggio torna “Sport al centro”, la manifestazione dedicata alla promozione della cultura dello sport, organizzata dal Comune di Imola.

Edizione numero 25

Giunta alla sua venticinquesima edizione, “Sport al centro” si svolgerà dalle 10 alle ore 13 e dalle 14.30 alle 18.30 al Parco delle Acque Minerali, coinvolgendo anche lo stadio comunale ‘Romeo Galli’. Sarà una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport con tantissime discipline presentate da una quarantina di società sportive aderenti alla manifestazione e attive in città tutto l’anno. Sarà anche l’occasione per ricordare ancora una volta Domenico Dadina, stimato e indimenticato dipendente comunale che aveva dato la sua vita per lo sport, vera “anima” di questa manifestazione, che non a caso ha per sottotitolo “Dado, una vita per lo sport”. La manifestazione si avvale anche del patrocinio del Comitato Regionale Emilia-Romagna del Coni, della Città metropolitana di Bologna e della Sport Valley dell’Emilia Romagna.

Il programma

Come di consueto la sfilata degli sportivi, accompagnati dalla Banda Musicale Città di Imola, partirà dal centro alle 9.30 da piazza Gramsci con direzione Stadio “Romeo Galli” dove il corteo sarà accolto dalla mascotte Sporty per dare il via ufficialmente alla manifestazione. Per vivere appieno la giornata all’interno del parco, saranno attivi diversi punti ristoro presso il bar Acque Minerali, il Circolo Tennis Cacciari e l’area dell’organizzazione (zona fontana ottagonale). Ogni società metterà a disposizione pedane, strumenti, reti, palloni e istruttori per far provare ai ragazzi e alle ragazze le varie discipline. La manifestazione rappresenta infatti un momento cruciale per le famiglie per far sperimentare ai figli le varie discipline in un momento dell’anno in cui si decide a che campo solare estivo partecipare, e molti sono quelli asfondo sportivo messi in campo in città dalle diverse società, o quale sport praticare a partire dalla fine dell’estate per l’anno successivo. Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito https://visitareimola.it/sportalcentro/

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