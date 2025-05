Imola, domenica 1° giugno torna “Sport al centro”

Domenica 1° giugno a Imola torna “Sport al centro”, la manifestazione dedicata alla promozione della cultura dello sport, organizzata dal Comune di Imola. Giunto alla sua 24ª edizione, “Sport al centro” si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 al Parco delle Acque Minerali, coinvolgendo anche lo stadio comunale ‘Romeo Galli’. Una festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport con tantissime discipline presentate da circa 50 società sportive aderenti alla manifestazione. Sarà anche l’occasione per ricordare ancora una volta Domenico Dadina, stimato e indimenticato dipendente comunale che ha dato la sua vita per lo sport, vera “anima” di questa manifestazione, che non a caso ha per sottotitolo “Dado, una vita per lo sport”.

La manifestazione si avvale anche del patrocinio del Comitato Regionale Emilia-Romagna del Coni, della Città metropolitana di Bologna e della Sport Valley dell’Emilia-Romagna. Come di consueto, la sfilata degli sportivi accompagnati dalla Banda Musicale Città di Imola partirà alle 9.30 da piazza Gramsci con direzione Stadio “Romeo Galli”, dove i saluti istituzionali apriranno ufficialmente la manifestazione.