Dinner in the Sky sbarca all’Autodromo Internazionale ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola in occasione di due tra le più attese manifestazioni sportive del 2025: il FIA World Endurance Championship (18-20 aprile) e il Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna (16-18 maggio). Dinner in the Sky, il ristorante sospeso a 50 metri di altezza, per la prima volta in Italia approderà all’interno di un autodromo, offrendo agli ospiti la possibilità di sorseggiare un aperitivo o gustare un menù per un brunch, un pranzo o una cena con una vista spettacolare sul circuito di Imola. La piattaforma verrà posizionata in corrispondenza della griglia di partenza, a ridosso del podio, garantendo una prospettiva privilegiata sulle gare e permettendo ai partecipanti di vivere le corse da una posizione inedita ed esclusiva. Un colpo d’occhio che permetterà di abbracciare in particolar modo la curva della Rivazza, uno dei tratti più adrenalinici e amati dai tifosi.