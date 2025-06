Imola, dieci studenti premiati per meriti scolastici dal Banco Bpm

Valorizzare l’impegno, la costanza e il talento dei giovani. È con questo obiettivo che si è svolta ieri nella filiale di Banco BPM in via Appia a Imola, la cerimonia di premiazione dell’iniziativa “Con Merito”, promossa dalla Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero (BSGSP) con il sostegno di Banco BPM. Dieci studenti degli istituti superiori del territorio sono stati premiati per il loro eccellente percorso scolastico, in un pomeriggio che ha messo al centro l’importanza dell’educazione e del riconoscimento del merito. Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità istituzionali e scolastiche: il Vescovo di Imola, Monsignor Giovanni Mosciatti, il Sindaco Marco Panieri, l’Assessora alla scuola e all’università Gianna Gambetti, insieme ai dirigenti scolastici degli istituti premiati. Presenti anche Claudio Rangoni Machiavelli, presidente della Fondazione BSGSP, e Adelmo Lelli, responsabile della Direzione Territoriale Emilia Adriatica di Banco BPM.

«Crediamo che la scuola sia uno dei pilastri fondamentali per costruire una società più giusta, inclusiva e capace di guardare al futuro – ha dichiarato Claudio Rangoni Machiavelli –. Grazie a Con Merito vogliamo sottolineare il valore dell’impegno e della responsabilità personale, elementi chiave nella formazione dei cittadini di domani. Questo progetto, che da anni portiamo avanti in diverse città, trova nella comunità scolastica un alleato fondamentale». A Imola l’iniziativa consolidata già in altre città dove l’Istituto bancario è presente ha raccolto grande partecipazione e apprezzamento da parte delle famiglie, degli insegnanti e degli studenti coinvolti. «Con Merito è per noi un’occasione concreta per testimoniare la vicinanza di Banco BPM al territorio e alle nuove generazioni – ha sottolineato Adelmo Lelli –. Sostenere il merito significa investire nel futuro della nostra comunità».

I dieci studenti e studentesse premiati provengono da quattro scuole secondarie di secondo grado del territorio imolese: il Liceo Rambaldi Valeriani, l’Istituto Superiore Alberghetti, l’Istituto Scarabelli Ghini e l’Istituto Paolini-Cassiano.