Imola, dieci anni di Pollaio Sociale: il 27 settembre la festa a Toscanella

Il Pollaio Sociale compie dieci anni e domenica 27 settembre, a partire dalle ore 15, il Centro socio-occupazionale “La Tartaruga” di via Capitolo 2, gestito dalla cooperativa sociale Seacoop, festeggerà questo importante traguardo insieme a ospiti, famiglie, operatori e cittadini, a cui sarà offerta una dolce sorpresa e un dono per ricordare la bella giornata. Un anniversario che celebra un progetto nato nel 2016 e cresciuto negli anni fino a diventare un’esperienza innovativa e replicabile, capace di unire inclusione sociale, attività occupazionale e benessere degli animali.

A fare da cornice alla giornata di festa ci sarà anche il “Tartaruga Market - Riciclo a passo lento”, in programma dalle ore 10 alle 17 sempre negli spazi del Centro. Una giornata dedicata al riuso e al riciclo, con giochi, libri, vestiti e altri oggetti pronti a trovare una nuova vita, oltre a uno spazio market per bambini. In caso di maltempo il Market sarà annullato.

“A dieci anni dalla sua apertura, il Pollaio Sociale rappresenta uno dei progetti più simbolici di Seacoop. Nato come un’idea semplice e visionaria, oggi è un modello riconosciuto di inclusione, cura e partecipazione comunitaria - dichiara Francesca Assente, presidente di Seacoop Cooperativa sociale -. In questi dieci anni il Pollaio Sociale ha dimostrato che prendersi cura degli animali può diventare un’esperienza capace di generare benessere, autonomia e relazioni significative. Le persone che frequentano il Centro socio‑occupazionale La Tartaruga hanno trasformato un pollaio domestico in un luogo di crescita personale, responsabilità e incontro con la comunità”.

“Il progetto del Pollaio Sociale ha superato le nostre aspettative rispetto al potenziamento dell’autostima e delle abilità dei ragazzi che ogni giorno se ne prendono cura - commenta Daniela Balladelli, coordinatrice del CSO La Tartaruga -. Un punto di forza di questo progetto è la bellezza nell’incontrare tante persone che ne capiscono e ne apprezzano il valore, il cui scambio relazione è parte integrante del quotidiano dei nostri ragazzi”.

“Il progetto ha dimostrato di essere un format replicabile, dove per replicabilità non si intende il semplice trasferimento di un modello, ma un processo di traduzione sociale, che ha permesso a ogni territorio di far propria un’esperienza fondata su pilastri come benessere animale, valore educativo, partecipazione comunitaria. Questa è la sua forza: è semplice, sostenibile e profondamente radicato nei valori cooperativi che ci rappresentano.

Ringrazio gli operatori, le famiglie, i partner e tutti i cittadini che ci hanno creduto e che insieme a noi celebrano questo traguardo”, conclude Francesca Assente.