“Imola di Mercoledì”, la rassegna estiva diventa una “Caccia ai Tesori”

Imola
  • 17 giugno 2026
Una serata dell’edizione 2025 (foto mmph)
Una serata dell’edizione 2025 (foto mmph)

Riparte stasera la rassegna Imola di Mercoledì, la manifestazione ideata e organizzata da Confcommercio Ascom Imola che ogni anno trasforma piazze, vie e cortili della città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Cinque mercoledì di fila, dall’estate fino alle soglie dell’autunno, per restituire vitalità al cuore della città con un mix di shopping, musica, cultura, enogastronomia e spettacolo.

L’edizione 2026 porta con sé una novità che promette di cambiare il modo in cui si vive la manifestazione: la “Caccia ai Tesori”, un percorso a indizi che accompagnerà cittadini e visitatori alla scoperta di personaggi, curiosità e luoghi simbolo di Imola. Non più soltanto una passeggiata tra i negozi aperti, ma un’avventura vera e propria che usa la città come sceneggiatura.

Il giallo inaugura la stagione

Ogni serata di Imola di Mercoledì avrà il suo colore dominante, e quella di stasera è all’insegna del giallo. La Caccia ai Tesori partirà alle 21 dall’Infopoint di Piazza Caduti per la Libertà: da lì, seguendo indizi e superando prove, i partecipanti verranno condotti alla scoperta del protagonista della serata e dei “tesori nascosti” disseminati tra le vie del centro. Un format ludico e partecipativo, adatto a tutte le età, che nei quattro mercoledì successivi si tingerà di nuovi colori e nuovi protagonisti. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il sito ufficiale della manifestazione.

«Con questa nuova edizione abbiamo voluto aggiungere un elemento di scoperta e partecipazione che coinvolga ancora di più cittadini e visitatori - spiega Marco Nannoni, presidente di Confcommercio Imola -. Imola di Mercoledì continua a essere un’occasione per vivere il centro storico, incontrare le attività commerciali, partecipare a eventi culturali e trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della socialità.»

Andrea Martelli, direttore generale della Confcommercio Imola, sottolinea invece il lavoro di sistema che sta dietro alla manifestazione: «Dietro ogni edizione c’è un grande lavoro condiviso con operatori economici, associazioni, istituzioni e partner del territorio. Anche quest’anno proponiamo un programma ricco e variegato che valorizza il commercio di prossimità e offre occasioni di incontro per tutte le età».

Shopping by night

Dalle 20.30 alle 23.30 numerose realtà commerciali e artigianali del centro terranno le porte aperte, trasformando la serata in un’occasione per fare acquisti con calma, senza la fretta del giorno. All’Infopoint sarà possibile ritirare il gadget ufficiale della manifestazione grazie all’iniziativa “Shopping by night”. Bar e ristoranti con tavoli all’aperto completeranno l’offerta con menu sfiziosi e a tema, mentre i mercatini e le esibizioni sparse per le vie faranno da cornice a tutto il resto.

Arte e cultura

La prima visita guidata gratuita della serata è dedicata a uno degli angoli meno conosciuti di Imola: il Giardino Storico del Palazzo Vescovile, riaperto al pubblico nel maggio 2021 dopo un lungo restauro. I visitatori, accompagnati da una suggestiva illuminazione notturna, potranno immergersi in un’esperienza sensoriale tra colori, profumi e forme di oltre 1.500 tra alberi, cespugli, agrumi, rose e ortensie. Al termine, la visita si sposterà al Museo delle Carrozze, dove sono esposte le due imponenti berline settecentesche dei vescovi di Imola. L’iniziativa, a cura del Museo Diocesano, è a numero chiuso: massimo 40 partecipanti, in ordine di arrivo, con ritiro del ticket gratuito all’Infopoint a partire dalle 19.45.

Aperta per tutta la serata anche la Galleria della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola in Piazza Matteotti 1, che aderisce a Imola di Mercoledì con l’iniziativa “Associazioni in mostra”: nelle quattro serate della manifestazione, la Galleria darà spazio ad alcune delle realtà più significative del volontariato e dell’associazionismo locale. Questa sera sarà protagonista RAFLÌ APS, impegnata in progetti di inclusione sociale, reinserimento e valorizzazione ambientale. Le collezioni permanenti della Fondazione al primo piano saranno visitabili gratuitamente.

Musica ovunque

Sul fronte musicale, la serata offre un programma fitto e distribuito su più luoghi del centro. Alle 21.00 nell’Arena Spettacoli della Corte di Palazzo Monsignani va in scena il “Live Karaoke e Balli dagli anni ‘60 ad oggi” con Pietro Calì, in collaborazione con Ristorico: una serata pensata per il coinvolgimento diretto del pubblico, tra canzoni da cantare insieme e ritmi da ballare. In Piazza Matteotti si esibirà la scuola ARTlab con “Danza in Piazza”, mentre sotto il centro cittadino Radha Dance animerà la serata con le sue “Danze folcloristiche”. Alle 21 in Piazza San Francesco arriva anche la Vassura Baroncini Brass, uno degli appuntamenti più attesi per le famiglie.

La musica dal vivo non si ferma qui: per tutta la serata una serie di esibizioni animeranno bar e locali del centro. UNOZEROQUATTRO suona da Elio’s, Acusticadelliva al Bar Contarini, il Nilza Costa Group al Cafè Porteno, NGoodKitchen ai Tri Scalén, Luca Lanzoni al Bar Goccia. Nei locali più frequentati della movida imolese si alternano i dj set di DJ ICH al Bar Otello e DJ Mino (Mirko Nulli) allo Spanizzo.

Per i più piccoli

Imola di Mercoledì è una festa pensata per tutte le età, e i bambini hanno il loro spazio garantito. In Piazza Matteotti e in Piazza Gramsci sono allestite aree con giochi gonfiabili e luna park, zucchero filato e attività di animazione. I Difensori della Rocca e il Circolo Scherma Imola porteranno in piazza esibizioni e duelli storici, mentre la Scuola Dynamic Harmony proporrà dimostrazioni di arti marziali e attività di giocosport per i più piccoli. In via Appia la Fata Arcobaleno accoglierà i bambini con giochi e laboratori dedicati.

Il programma completo è disponibile su www.imoladimercoledi.it. L’appuntamento con la seconda serata è già fissato per mercoledì 24 giugno.

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