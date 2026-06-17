“Imola di Mercoledì”, la rassegna estiva diventa una “Caccia ai Tesori”

Riparte stasera la rassegna Imola di Mercoledì, la manifestazione ideata e organizzata da Confcommercio Ascom Imola che ogni anno trasforma piazze, vie e cortili della città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Cinque mercoledì di fila, dall’estate fino alle soglie dell’autunno, per restituire vitalità al cuore della città con un mix di shopping, musica, cultura, enogastronomia e spettacolo.
L’edizione 2026 porta con sé una novità che promette di cambiare il modo in cui si vive la manifestazione: la “Caccia ai Tesori”, un percorso a indizi che accompagnerà cittadini e visitatori alla scoperta di personaggi, curiosità e luoghi simbolo di Imola. Non più soltanto una passeggiata tra i negozi aperti, ma un’avventura vera e propria che usa la città come sceneggiatura.