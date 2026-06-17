“Imola di Mercoledì”, la rassegna estiva diventa una “Caccia ai Tesori”

L’edizione 2026 porta con sé una novità che promette di cambiare il modo in cui si vive la manifestazione: la “Caccia ai Tesori”, un percorso a indizi che accompagnerà cittadini e visitatori alla scoperta di personaggi, curiosità e luoghi simbolo di Imola. Non più soltanto una passeggiata tra i negozi aperti, ma un’avventura vera e propria che usa la città come sceneggiatura.

Riparte stasera la rassegna Imola di Mercoledì, la manifestazione ideata e organizzata da Confcommercio Ascom Imola che ogni anno trasforma piazze, vie e cortili della città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Cinque mercoledì di fila, dall’estate fino alle soglie dell’autunno, per restituire vitalità al cuore della città con un mix di shopping, musica, cultura, enogastronomia e spettacolo.

Ogni serata di Imola di Mercoledì avrà il suo colore dominante, e quella di stasera è all’insegna del giallo. La Caccia ai Tesori partirà alle 21 dall’Infopoint di Piazza Caduti per la Libertà: da lì, seguendo indizi e superando prove, i partecipanti verranno condotti alla scoperta del protagonista della serata e dei “tesori nascosti” disseminati tra le vie del centro. Un format ludico e partecipativo, adatto a tutte le età, che nei quattro mercoledì successivi si tingerà di nuovi colori e nuovi protagonisti. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il sito ufficiale della manifestazione.

«Con questa nuova edizione abbiamo voluto aggiungere un elemento di scoperta e partecipazione che coinvolga ancora di più cittadini e visitatori - spiega Marco Nannoni, presidente di Confcommercio Imola -. Imola di Mercoledì continua a essere un’occasione per vivere il centro storico, incontrare le attività commerciali, partecipare a eventi culturali e trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della socialità.»

Andrea Martelli, direttore generale della Confcommercio Imola, sottolinea invece il lavoro di sistema che sta dietro alla manifestazione: «Dietro ogni edizione c’è un grande lavoro condiviso con operatori economici, associazioni, istituzioni e partner del territorio. Anche quest’anno proponiamo un programma ricco e variegato che valorizza il commercio di prossimità e offre occasioni di incontro per tutte le età».