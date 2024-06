Imola di mercoledì, il programma della prima serata

Parte mercoledì 19 giugno, con il primo mercoledì dedicato ai continenti Americhe e Antartide ed ai colori magenta e azzurro, l’appuntamento irrinunciabile per gli amanti di Imola e non solo. Imola di mercoledì, l’evento ideato e organizzato da Confcommercio Ascom Imola con la finalità di far scoprire a tutti, nell’aria fresca della sera, una città animata e divertente, con una formula che genera un mix senza eguali di appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età.

Centinaia le realtà commerciali e artigianali con apertura serale dalle 20,30 alle 23,30 che renderanno magico lo shopping serale: sarà possibile fare acquisti e ricevere il gadget della manifestazione presso l’infopoint con l’iniziativa “Shopping by night”! I bar e ristoranti con tavoli all’aperto proporranno menu sfiziosi e colorati, spettacoli, visite guidate, esibizioni, tanta musica e mercatini animeranno il nostro centro storico.

La prima visita guidata gratuita è dedicata a “Il giardino storico e il museo delle carrozze”. Il Giardino storico del Palazzo Vescovile di Imola, riaperto al pubblico a maggio 2021 dopo un lungo restauro, sarà il protagonista della serata. I visitatori, accompagnati da una suggestiva illuminazione, potranno vivere un'esperienza sensoriale unica tra colori, forme e profumi di oltre 1500 tra alberi, cespugli, agrumi, rose e ortensie. Seguirà poi una visita guidata al Museo delle carrozze, dove sono esposte le due imponenti berline settecentesche dei vescovi di Imola. Numero massimo di partecipanti 40, in ordine di arrivo, ritirando all’Infopoint il proprio ticket gratuito d’accesso. (Ore 20.30 Infopoint).

Sempre a tema culturale segnaliamo la proposta della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola con un’apertura straordinaria della GALLERIA DELLA FONDAZIONE ove è ospitata la mostra “LE RACCOLTE DI PALAZZO SERSANTI” (dalle ore 19,30 alle ore 22,30 – Piazza Matteotti, 1)

Mostre d’arte a cura dell’ass. Casa di Silla in P.zza Codronchi.

Bimbi e famiglie

Ogni sera le famiglie potranno scegliere tra tante animazioni e occasioni di divertimento. Come le narrazioni ad alta voce e laboratori creativi a cura di Michela Giordani (Selma Libreria) dal titolo Come diventare esploratrici/esploratori del mondo (Piazzetta dell’Ulivo), Giochi gonfiabili e Area Luna Park (Piazza Matteotti). Segnaliamo inoltre che alle ore 21.15 a Casa Piani andrà in scena “Stretta è la soglia, larga la via”, uno spettacolo in cui le reazioni del pubblico porteranno i due attori Alfonso Cuccurullo e Matteo Razzini a improvvisazioni sempre diverse (dai 4 anni).

Per chi ama i laboratori creativi, in Via XX settembre ci saranno laboratori per bambini a cura di Maison et Fleurs, mentre in Piazzetta dell’Ulivo non mancherà il truccabimbi per tutti i bimbi. In Piazza Gramsci potrete trovare giochi gonfiabili e zucchero filato, esibizioni e duelli di scherma con i Difensori della Rocca e il Circolo Scherma Imola, oltre a animazioni per i più piccoli con giocosport per bambini e arti marziali per ragazzi e adulti a cura della Scuola e Disciplina Kung Fu Imola. Sempre in P.zza Gramsci anche dimostrazioni di Football americano a cura della RAVENS Imola. Infine, non perdete i laboratori di ceramica per bambini a cura di Mani d’Inchiostro (in Via Vaini).

Dove mangiare

Le proposte dei ristoranti e dei locali per una cena tranquilla o da passeggio sono infinite e sapranno mettere tutti d’accordo. Molti locali offriranno anche accompagnamenti musicali ed eventi ai propri ospiti.

Musica ed esibizioni

Tante le esibizioni “live” in programma la prima serata: CLUB THE STARS, esibizione di boogie woogie e hip hop e DANZA LA CITTÀ by ARTlab in P.zza Matteotti. Concerto dei Mistici In Acustico al Caffè Emilia e SWAMP GUYS al Caffè Bologna e proseguendo sulla Via Emilia i No Order presso Caffè Porteno con cocktail a tema. In via Aldovrandi musica con Loca Rock e degustazioni a tema presso Senegal Market. Una Presentazione Di Capi Moda presso Casa della Sposa in Via Appia. Musica con Rovinazzi Show by DJ Rovinazzi presso Villa Pasticceria, il Trio Martelli Band al Caffè del Duomo e THREE TONS da Elio’s Cafè. Concerto JEKO MUSIC del CSI Via Emilia presso Palazzo Monsignani. L’Osteria del Vicolo Nuovo offre lo spettacolo ALMADIRA Bentornati a casa.

Infine alle 21.15 presso l’Arena Spettacoli nella Corte di Palazzo Monsignani, spettacolo teatrale RITRATTI, frutto di un lavoro finale di laboratorio, coordinato da ExtraVagantis Teatro, nell’ambito del Progetto “DA PIÙ VICINO. Azioni di comunità”. Musica a cura di Maurizio Piancastelli.