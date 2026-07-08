Imola, derubata alla fontana, una 82enne insegue il ladro e lo fa arrestare

Lascia la borsa sul sedile dell’auto a pochi metri dalla distributore di acqua del sindaco in viale Pirandello, nei pressi del Famila, per riempire le sue bottiglie di acqua fresca. E’ stato proprio mentre era intenta a caricare le bottiglie in auto, e ovviamente aveva le portiere aperte mentre effettuava quell’operazione, che ha visto un uomo passarle accanto e allontanarsi velocemente in bicicletta. Subito dopo notava che la sua borsa, contenente il portafogli con soldi in contanti e documenti, non era più dove l’aveva appoggiata.

Protagonista del fatto avvenuto lunedì mattina intorno all’ora di pranzo è stata una signora imolese di 82 anni che ha reagito con estrema lucidità ed efficacia a quello che le era successo mettendosi cioè all’inseguimento dell’uomo che riteneva l’avesse derubata mentre, mentre nel contempo veniva chiamata la polizia.

E’ stato grazie alla prontezza della signora e di alcuni passanti che gli agenti del commissariato di Imola hanno potuto bloccare il sospetto e arrestarlo con l’accusa di furto poco distante, alla rotonda di via Boccaccio. L’uomo è stato sottoposto a processo per direttissima ieri stesso e il giudice, dopo aver convalidato l’arresto ha disposto gli arresti domiciliari del soggetto.