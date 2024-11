Imola, danneggia cinque auto in sosta abbandona l’auto e scappa

Intorno all’ora di cena una Mercedes Clk che circolava in zona duomo per ragioni imprecisate, sbandando a destra e a si sinistra, è andata a sbattere contro 5 veicoli in sosta facendo danni rilevanti. Il conducente, ancora sconosciuto, ha abbandonato il veicolo in via Don Bughetti allontanandosi a piedi. I lavori di accertamento sul mezzo e per risalire all’dentità del conducente sono tuttora in corso ed entro poche la polizia locale del Circondario è ragionevolmente certa di arrivare all’identificazione del responsabile.