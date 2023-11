Imola, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna 3 milioni e 700mila euro al territorio

Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna 3 milioni e 700mila euro al territorio di Imola. Lo annuncia la Fondazione in una nota: “Imola è un concentrato di vitalità imprenditoriale tra i più attivi in Italia ed il suo distretto industriale così come il marchio mondiale della città dell’autodromo connotano un territorio di grande dinamismo, immagine, sviluppo, tradizione e futuro. Tutte parole che sono sinonimi naturali della Banca di Imola che da oltre 25 anni fa parte del Gruppo Cassa di Ravenna, privata e indipendente dal 1840, e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna che tagliando il traguardo del trentennio di vita celebra un rapporto speciale e intenso con tutto il territorio di Imola. Un rapporto costruito su progetti, idee, condivisioni, erogazioni, sostegno concreto alle attività ed alle persone. La Fondazione ha erogato 3 milioni e 700 mila euro a Imola ed al suo comprensorio: gli investimenti sono stati continui, mirati, condivisi e strategici per la crescita del territorio, per la sua valorizzazione, per il sostegno del volontariato e delle associazioni benefiche, per l’attività educativa e sportiva, per l’ammodernamento delle strutture sanitarie pubbliche.