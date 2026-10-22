Imola, dalla Fondazione Cassa di Risparmio 19 defibrillatori alle scuole del Nuovo Circondario

Si è conclusa oggi, giovedì 22 ottobre, la distribuzione dei 19 defibrillatori semiautomatici donati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola agli istituti e ai plessi scolastici del Nuovo Circondario Imolese che ne avevano fatto richiesta. L’iniziativa intende rafforzare la sicurezza degli ambienti scolastici e contribuire alla diffusione di strumenti salvavita sul territorio. Mercoledì 21 ottobre la Presidente della Fondazione, Silvia Poli, si è recata presso l’Istituto Scarabelli di Imola per la consegna istituzionale di uno dei dispositivi, incontrando i rappresentanti della scuola. «La generosa donazione dei defibrillatori da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola alle scuole prosegue sulla strada maestra volta a garantire un ambiente sicuro e protetto per studentesse, studenti, per tutto il personale e anche per chiunque frequenti gli spazi sportivi scolastici, offrendo una concreta e tempestiva capacità di intervento in caso di emergenza. Da questo punto di vista particolarmente importante è unire ai dispositivi anche le occasioni gratuite di formazione per il loro utilizzo, un modo efficace per rendere i defibrillatori, e con loro le scuole, veri e propri presidi di sicurezza sul territorio. Per questa attenzione, non solo al presente ma anche al futuro e alla sostenibilità delle donazioni effettuate, ringraziamo ancora una volta la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola» – dichiara Gian Maria Ghetti, Dirigente scolastico degli Istituti di Istruzione Superiore “Scarabelli - Ghini” e “Francesco Alberghetti” di Imola.