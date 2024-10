Imola, dalla Fiom dieci borse di studio per le scuole Alberghetti e Paolini-Cassiano

Dieci borse di studio, per un totale di 1000 euro, sono state proposte e finanziate dalla Fiom Cgil Imola, in accordo con gli Istituti superiori Alberghetti e Paolini-Cassiano, a favore delle studentesse e degli studenti meritevoli, sulla base del rendimento, della situazione reddituale delle famiglie e dell’elaborato che presenteranno su un tema specifico: il lavoro, in relazione al valore della sicurezza e ad una condizione di precarietà che, in particolare per le giovani generazioni, sta assumendo caratteri strutturali.

Per assegnare le borse di studio, entrambi gli Istituti hanno pubblicato nei rispettivi albi un Avviso con i criteri di selezione e le tempistiche, dando così seguito al Protocollo di intesa siglato con la Fiom Cgil Imola nei mesi scorsi.

«Crediamo fermamente – dichiara Marco Valentini, segretario generale Fiom Cgil Imola - nei valori che la scuola trasmette quotidianamente alle nuove generazioni, attraverso la didattica e l’impegno dei docenti e dirigenti scolastici, sostenuti da quanto sancito dalla nostra Costituzione. Per noi della Fiom di Imola è un onore mettere a disposizione le borse di studio e riteniamo un valore aggiunto che gli studenti e le studentesse si cimentino nella realizzazione di elaborati proprio su questi temi, sicurezza e precarietà nel mondo del lavoro. Il progetto delle borse di studio è stato avviato dal precedente segretario della Fiom di Imola, Stefano Moni, ora segretario generale della Cgil territoriale, si sta concretizzando con il nuovo gruppo dirigente della categoria dei metalmeccanici – conclude Valentini - e intendiamo dargli continuità anche nei prossimi anni».

«L’IIS “Francesco Alberghetti” - spiega il Dirigente scolastico Marco Macciantelli - condivide con una pluralità di “formazioni sociali” (art. 2 della Costituzione), dal terzo settore al mondo non profit, dalla realtà economico-finanziaria a quello produttiva, collaborazioni motivate dalla missione educativa e dalla fruizione del diritto all’apprendimento dei propri studenti. Nel corso del tempo non è mancata la partecipazione a premi, proposti da un variegato panorama di soggetti culturali e sociali, con riconoscimenti a favore di studenti, per diverse ragioni, meritevoli. Il lavoro è all’inizio, al centro e a fondamento della Costituzione – sottolinea Macciantelli -. Oggi questo valore merita di essere attualizzato in riferimento al tema generale della sicurezza e del contrasto alla precarizzazione specialmente delle giovani generazioni”.

«A nome e per conto dell’IIS.Paolini Cassiano – afferma la Dirigente scolastica Stefania Galeotti - ringrazio per la proposta e il contributo offerti dalla Fiom Cgil Imola agli studenti e alle studentesse che frequentano il nostro Istituto. La nostra Scuola da sempre accoglie opportunità come questa, in quanto ritiene che la valorizzazione del merito contribuisca non solo a dare significato alla crescita personale di singoli ragazzi e ragazze, ma sia anche d’esempio per i pari».