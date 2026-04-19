Imola, dal robot anti ordigni al fuoristrada che resiste alle mine: l’Esercito mostra i nuovi mezzi e le proposte per i giovani VIDEO

IMOLA. Anche l’Esercito Italiano è presente al FIA World Endurance Championship di Imola. All’interno dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari uno stand mostra mezzi, tecnologia e personale dei reparti. Un’occasione per fare conoscere al pubblico ruolo, professionalità e opportunità di carriera militare. Tra le cose da vedere il robot telecomandato che può disinnescare gli ordigni esplosivi o il fuoristrada dotato di sistemi di comunicazione e attrezzato per resistere all’esplosione delle mine. A spiegare il tutto Antonella Gaudioso, Francesco Vargiu e Roberto Lo Faso.