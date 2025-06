Prevista l’attivazione, in via sperimentale per il 2025, di un fondo con tetto massimo annuo di 20mila euro destinato a garantire la gratuità del Tpl urbano alle persone over 65 con Isee fino a 35mila euro fino a esaurimento fondi. Previsto, inoltre, il rafforzamento, attraverso una campagna di comunicazione mirata, della conoscenza del “Bonus Idrocarburi”, riconosciuto ai residenti del Comune di Imola dalla Regione Emilia Romagna, che prevede il rimborso del 100% delle spese sostenute per l’acquisto dell’abbonamento annuale agli utenti, che alla data di acquisto dell’abbonamento non abbiano ancora compiuto i 26 anni e non usufruiscano della gratuità “Salta su”, e il rimborso del 70% delle spese sostenute per l’acquisto dell’abbonamento annuale a tutti gli altri residenti over 26.

L’accordo prevede inoltre il potenziamento di due linee strategiche: il collegamento tra la stazione ferroviaria e la zona industriale a favore di lavoratrici e lavoratori e il collegamento con l’ospedale di Montecatone, a beneficio degli utenti della struttura e dei familiari, dei lavoratori e dei residenti nell’area.