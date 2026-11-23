Sostenere le edicole cittadine, contrastare la progressiva riduzione delle attività commerciali di prossimità e valorizzare il loro ruolo sociale e informativo. Sono questi gli obiettivi del provvedimento con cui il Comune di Imola mette a disposizione 12.000 euro di contributi a fondo perduto, destinati alle imprese titolari di punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici presenti sul territorio comunale. L’intervento prevede un contributo una tantum di 1.500 euro per ciascun punto vendita, fino a un massimo di otto beneficiari, secondo i criteri stabiliti dall’Amministrazione comunale.

Il provvedimento introduce un elemento particolarmente significativo: il sostegno economico viene accompagnato dall’impegno delle edicole beneficiarie a svolgere alcune attività di informazione e pubblica utilità. Per i dodici mesi successivi all’erogazione del contributo, le attività aderenti si impegneranno infatti a fornire informazioni ai cittadini e ai visitatori, con particolare riferimento alle iniziative cittadine, agli eventi pubblici e ai servizi turistici. Le edicole potranno così contribuire a orientare i visitatori nella conoscenza della città, fornendo indicazioni sui punti di informazione turistica e sulle principali iniziative promosse sul territorio.

È prevista inoltre l’esposizione e la distribuzione gratuita di materiale informativo istituzionale messo a disposizione dal Comune. Un modo per valorizzare una rete di attività già capillarmente presente sul territorio, rafforzandone il ruolo di collegamento tra Amministrazione e cittadini.

«Le edicole rappresentano molto più di una semplice attività commerciale – dichiara Pierangelo Raffini, assessore allo Sviluppo economico e alle Attività produttive del Comune di Imola –. Sono luoghi di relazione, di informazione e di incontro, che contribuiscono alla vitalità dei nostri quartieri e del centro storico. In un periodo in cui la distribuzione della stampa cartacea sta attraversando profonde trasformazioni, riteniamo importante sostenere queste attività e riconoscerne il valore per la comunità. Con questo provvedimento vogliamo compiere un primo passo che va oltre il semplice contributo economico. Chiediamo infatti alle edicole di rafforzare la loro funzione di pubblica utilità, diventando anche punti di riferimento per le informazioni sulla città, sugli eventi e sulle opportunità turistiche. Ma la nostra riflessione guarda anche al futuro. Stiamo valutando la possibilità di ampliare progressivamente i servizi che possono essere erogati attraverso le edicole, anche attraverso strumenti digitali e nuove forme di collaborazione con l’Amministrazione comunale. Penso, ad esempio, a servizi informativi, attività di orientamento e supporto ai cittadini nell’accesso ad alcuni servizi pubblici, con particolare attenzione alle persone anziane e a chi ha meno familiarità con le tecnologie. Naturalmente si tratta di opportunità da approfondire insieme agli operatori, verificandone la fattibilità e la sostenibilità. La sfida non è soltanto aiutare le edicole a resistere ai cambiamenti, ma creare le condizioni perché possano evolvere e trovare nuove opportunità di sviluppo. Crediamo che il commercio di prossimità debba essere sostenuto non soltanto attraverso contributi economici, ma anche valorizzando le funzioni che queste attività possono svolgere nella vita quotidiana delle persone. Una città più vivibile è anche una città nella quale i servizi rimangono vicini ai cittadini».