Imola, dal bar all’autolavaggio: scoperti 24 lavoratori in nero VIDEO

Ben 24 lavoratori in nero individuati, indebita percezione di sussidi e impiego di un lavoratore straniero irregolare. Queste, fa sapere la Guardia di finanza, sono alcune delle irregolarità emerse durante i controlli svolti dalle Fiamme gialle in vari esercizi commerciali del Circondario imolese, che hanno portato a multe per “più di 500.000 euro, di cui oltre 60.000 già incassati dall’Erario”. I militari della Compagnia di Imola, si legge in una nota, hanno “mappato una platea di 117 attività commerciali e oltre 170 lavoratori, attivi principalmente nei settori della somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pasticcerie), degli autolavaggi e della distribuzione di carburanti”.

All’esito delle analisi preliminari sono scattati “40 controlli mirati, che hanno fatto emergere irregolarità in ben 20 casi”. Nello specifico, i finanzieri hanno individuato “24 lavoratori in nero completamente privi di tutele contrattuali e tre lavoratori irregolari la cui posizione è tuttora al vaglio”. Inoltre, per 10 esercizi commerciali che “hanno impiegato personale in nero in misura superiore al 10% del totale dei lavoratori presenti” è stata proposta la sospensione dell’attività all’Ispettorato del lavoro. Nel corso delle attività sono state riscontrate altre violazioni, ad esempio in tema di “indebita percezione di sussidi”, visto che “tre lavoratori in nero percepivano contemporaneamente l’indennità di disoccupazione”. In questi casi “è stato avviato l’iter per l’interruzione del beneficio e il recupero delle somme”. Un datore di lavoro è inoltre stato denunciato per aver impiegato un cittadino privo di permesso di soggiorno. Infine, un lavoratore è stato segnalato all’Inps per aver “abusato dei benefici della legge 104” in quanto sorpreso a lavorare mentre fruiva dei permessi per l’assistenza a persone con disabilità.