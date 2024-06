Imola, dai coltelli Dmc agli accessori Iphone taroccati: scoperta la truffa dei finti corrieri Sda

Ieri mattina gli agenti del commissariato di Imola ricevevano una notifica, mediante il sistema di lettura targhe easy traffic, del passaggio di una Fiat 500 L, segnalata come auto a noleggio in uso a individui autori di diversi reati. Gli operatori in borghese procedevano al pedinamento dell’auto in questione con a bordo un uomo che si recava nei pressi di un bar in Viale Amendola. L’individuo in questione, dopo avere atteso l’arrivo di una Bmw con a bordo due uomini, di cui uno indossava una maglietta con il logo di Sda e un cappellino con impresso il marchio di Poste Italiane, riprendeva la corsa in direzione Bologna.

Insospettiti, gli agenti hanno fermato le due auto all’interno delle quali venivano trovati diversi elettrodomestici e materiale elettronico con marchio contraffatto: coltelli con impresso il logo D.M.C., asciugacapelli con marchio Dyson, cuffie con il logo Apple, powerbanks marcate Iphone battery pack, nonché felpe e T-shirt con impresso il logo del corriere espresso Sda. Gli uomini, che non sapevano giustificare la provenienza del materiale, ammettevano successivamente di vendere tali prodotti idonei a trarre in inganno i cittadini.

I tre uomini, italiani (uno del 80, uno del 74, uno del 85), già gravati da pregiudizi di Polizia per reati della stessa indole, venivano deferiti all’autorità giudiziaria per il delitto di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi in concorso, in ragione del quale veniva agli stessi altresì notificato l’avvio del procedimento amministrativo per l’adozione nei loro confronti del foglio di via obbligatorio dal comune di Imola.